Сака должен выйти в старте против сборной Панамы

Букайо Сака Вингер "Арсенала" Букайо Сака должен появиться в стартовом составе сборной Англии на матч Чемпионата Мира против Панамы.

В двух первых матчах англичан на ЧМ-2026 Сака лишь выходил на замену, что стало следствием проблем Букайо с ахиллом.

Также Сака не мог полноценно тренироваться, однако постепенно состояние Букайо улучшается, и в субботу вечером talkSPORT ожидает увидеть 24-летнего игрока в стартовом составе команды Томаса Тухеля.

Подменить травмированного Риса Джеймса справа в обороне должен Джарелл Куанса, а подстраховать Деклана Райса в полузащите готов Кобби Майну.





Метки Арсенал, Сака, сборная Англии, сборная Панамы, травмы, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2026 11:00

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