Сака должен выйти в старте против сборной Панамы

Вингер "Арсенала" Букайо Сака должен появиться в стартовом составе сборной Англии на матч Чемпионата Мира против Панамы.

В двух первых матчах англичан на ЧМ-2026 Сака лишь выходил на замену, что стало следствием проблем Букайо с ахиллом.



Также Сака не мог полноценно тренироваться, однако постепенно состояние Букайо улучшается, и в субботу вечером talkSPORT ожидает увидеть 24-летнего игрока в стартовом составе команды Томаса Тухеля.



Подменить травмированного Риса Джеймса справа в обороне должен Джарелл Куанса, а подстраховать Деклана Райса в полузащите готов Кобби Майну.