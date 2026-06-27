Сака должен выйти в старте против сборной Панамы
Вингер "Арсенала" Букайо Сака должен появиться в стартовом составе сборной Англии на матч Чемпионата Мира против Панамы.
В двух первых матчах англичан на ЧМ-2026 Сака лишь выходил на замену, что стало следствием проблем Букайо с ахиллом.
Также Сака не мог полноценно тренироваться, однако постепенно состояние Букайо улучшается, и в субботу вечером talkSPORT ожидает увидеть 24-летнего игрока в стартовом составе команды Томаса Тухеля.
Подменить травмированного Риса Джеймса справа в обороне должен Джарелл Куанса, а подстраховать Деклана Райса в полузащите готов Кобби Майну.
27.06.2026 11:00
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