Алехо Велис покинул "Тоттенхэм"

Алехо Велис "Тоттенхэм" объявил о продаже нападающего Алехо Велиса в бразильский клуб "Баия".

Велис сыграл только восемь официальных матчей за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Росарио Сентраль" за 12 миллионов фунтов летом 2023, забив один гол в Премьер-Лиге.

Ранее успев совершить командировки в "Севилью", "Эспаньол" и "Росарио Сентраль", теперь 22-летний аргентинец покидает "Тоттенхэм" насовсем.

По информации Sky Sports, "Баия" заплатит "Тоттенхэму" за Велиса чуть менее 8 млн. фунтов. Контракт Алехо с бразильским клубом контракт рассчитан до 2031 года.





Метки Баия, Велис, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2026 09:00

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