Алехо Велис покинул "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" объявил о продаже нападающего Алехо Велиса в бразильский клуб "Баия".

Велис сыграл только восемь официальных матчей за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Росарио Сентраль" за 12 миллионов фунтов летом 2023, забив один гол в Премьер-Лиге.



Ранее успев совершить командировки в "Севилью", "Эспаньол" и "Росарио Сентраль", теперь 22-летний аргентинец покидает "Тоттенхэм" насовсем.



По информации Sky Sports, "Баия" заплатит "Тоттенхэму" за Велиса чуть менее 8 млн. фунтов. Контракт Алехо с бразильским клубом контракт рассчитан до 2031 года.