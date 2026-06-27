Алехо Велис покинул "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" объявил о продаже нападающего Алехо Велиса в бразильский клуб "Баия".
Велис сыграл только восемь официальных матчей за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Росарио Сентраль" за 12 миллионов фунтов летом 2023, забив один гол в Премьер-Лиге.
Ранее успев совершить командировки в "Севилью", "Эспаньол" и "Росарио Сентраль", теперь 22-летний аргентинец покидает "Тоттенхэм" насовсем.
По информации Sky Sports, "Баия" заплатит "Тоттенхэму" за Велиса чуть менее 8 млн. фунтов. Контракт Алехо с бразильским клубом контракт рассчитан до 2031 года.
27.06.2026 09:00
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