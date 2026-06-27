Гюндоган назвал Андерсона "идеальным приобретением" для "Сити"

Бывший капитан "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган считает, что полузащитник Эллиот Андерсон станет "идеальным приобретением" для "горожан".

Покупка Андерсона у "Ноттингем Форест" обойдется "Сити" в рекордные для клуба с "Этихад" 116 миллионов фунтов, однако Гюндоган не придает значения цене и предпочитает сосредоточиться на качествах 23-летнего англичанина.



"Думаю, он станет идеальным приобретением для "Сити". Думаю, он доказал это, особенно в своем последнем сезоне за "Ноттингем". Он сыграл невероятный сезон. Он провел ряд выдающихся матчей, в том числе против "Сити".



"Думаю, его развитие в последние годы весьма впечатляет, и я весьма уверен, что он станет отличным дополнением к команде "Сити".



"Я бы не сказал, что это громкое имя. Конечно, все его знают. Но я не думаю, что они покупают его как суперзвезду, они покупают его как командного игрока".



"Да, он стоит дорого, но это Премьер-Лига. Здесь играют лучшие, и теперь это вполне нормально. Такого рода суммы огромны или кажутся огромными, но сейчас такой рынок, не правда ли? Люди столько платят, и им приходится столько платить ради определенного мастерства".



"Я вполне уверен, что люди в Манчестере будут очень рады, потому что, наблюдая за его игрой, видишь того, кто жертвует всем ради команды, и именно этого ты хочешь от своего партнера по команде", — сообщил Гюндоган ESPN.