Анонс матча Панама — Англия

Сборная Англии завершит групповой этап Чемпионата Мира 2026 года, сыграв против Панамы. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

Стартовав на ЧМ-2026 с победы 4:2 над Хорватией, в минувший вторник англичане так и не смогли дожать Гану (0:0).



В данный момент англичане вместе с ганцами имеют по четыре очка в Группе L, а вот Панама оба свои первых матча проиграла и уже лишилась шансов выйти в плей-офф.



В рейтинге сборных ФИФА панамцы занимают только 42-ю позицию, тогда как англичане расположились на четвертой строчке.



- Панама выступает на Чемпионате Мира лишь во второй раз в своей истории, в 2018 году проиграв все три матча группового этапа с 11 пропущенными голами, включая шесть от Англии.



- Панама — только шестая в истории сборная, проигравшая все пять своих первых матчей на Чемпионатах Мирах.



- В двух первых турах группового этапа этого Чемпионата Мира матчи с участием Панамы принесли всего 32 удара — меньше, чем с какой-либо другой сборной.



- Во время своей единственной встречи с Англией — на ЧМ-2018 в России — панамцы потерпели поражение 6:1.



Защитник Рис Джеймс, как ожидается, пропустит два ближайших матча с травмой задней поверхности бедра, а значит его место в стартовом составе сборной Англии может занять Джарелл Куанса. Деклан Райс и Эллиот Андерсон в порядке, несмотря на небольшие болячки.



Чемпионат Мира. Группа L. 3-й тур

Сборная Панамы — сборная Англии

Ист-Ратерфорд. Стадион "Метлайф". 24:00