"Брентфорд" сделал предложение по Джейдону Энтони

"Брентфорд" сделал предложение о покупке вингера "Бернли" Джейдона Энтони.

Это уже второе предложение "Брентфорда" по Энтони этим летом, и в данный момент два клуба продолжают переговоры, сообщает The Athletic.



"Брентфорд" рассматривает 26-летнего англичанина для конкуренции с другими своими вингерами вроде Данго Уаттара, Кевина Шаде и Кина Льюис-Поттера.



Энтони забил восемь голов и отдал две результативные передачи за "Бернли" в 37 матчах минувшего сезона Премьер-Лиги, но этого оказалось недостаточно, чтобы "бордовые" избежали вылета в Чемпионшип.