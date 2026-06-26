"Брентфорд" сделал предложение по Джейдону Энтони
"Брентфорд" сделал предложение о покупке вингера "Бернли" Джейдона Энтони.
Это уже второе предложение "Брентфорда" по Энтони этим летом, и в данный момент два клуба продолжают переговоры, сообщает The Athletic.
"Брентфорд" рассматривает 26-летнего англичанина для конкуренции с другими своими вингерами вроде Данго Уаттара, Кевина Шаде и Кина Льюис-Поттера.
Энтони забил восемь голов и отдал две результативные передачи за "Бернли" в 37 матчах минувшего сезона Премьер-Лиги, но этого оказалось недостаточно, чтобы "бордовые" избежали вылета в Чемпионшип.
26.06.2026 23:00
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