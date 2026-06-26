"Арсенал" готовит второе предложение по Бруно Гимараэсу

"Арсенал" собирается предпринять вторую попытку приобрести капитана "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.

Проведя переговоры с окружением Гимараэса, "Арсенал" в устной форме озвучил "Ньюкаслу" свою готовность заплатить 55-60 миллионов фунтов за Бруно.



"Ньюкасл" ответил отказом и сообщил, что Гимараэс не продается, однако это не останавливает "Арсенал". Почти все прошлое лето "сороки" придерживались такой же позиции насчет нападающего Александера Исака, который в итоге ушел в "Ливерпуль".



Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Арсенал" уже готовится представить "Ньюкаслу" на рассмотрение новое предложение по 28-летнему полузащитнику сборной Бразилии.



Пока что Гимараэс выступает на Чемпионате Мира и не говорил "Ньюкаслу", что хочет уйти, однако Бруно уже не молод, а от его контракта остается два ода.