"Арсенал" готовит второе предложение по Бруно Гимараэсу

Бруно Гимараэс "Арсенал" собирается предпринять вторую попытку приобрести капитана "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.

Проведя переговоры с окружением Гимараэса, "Арсенал" в устной форме озвучил "Ньюкаслу" свою готовность заплатить 55-60 миллионов фунтов за Бруно.

"Ньюкасл" ответил отказом и сообщил, что Гимараэс не продается, однако это не останавливает "Арсенал". Почти все прошлое лето "сороки" придерживались такой же позиции насчет нападающего Александера Исака, который в итоге ушел в "Ливерпуль".

Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Арсенал" уже готовится представить "Ньюкаслу" на рассмотрение новое предложение по 28-летнему полузащитнику сборной Бразилии.

Пока что Гимараэс выступает на Чемпионате Мира и не говорил "Ньюкаслу", что хочет уйти, однако Бруно уже не молод, а от его контракта остается два ода.





Метки Арсенал, Гимараэс, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2026 22:00

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