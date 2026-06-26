Куанса может сыграть вместо Джеймса с Панамой

Защитник леверкузенского "Байера" Джарелл Куанса может заменить Риса Джеймса в стартовом составе сборной Англии на матч Чемпионата Мира против Панамы.

Джеймс до сих пор не может тренироваться в общей группе с тех пор, как полностью провел матч против Ганы во вторник вечером (0:0).



В воскресенье Джеймс оказался единственным, кто не тренировался с партнерами по сборной Англии. В отличие от Риса, в общую группу смог вернуться Деклан Райс, у которого тоже возникли проблемы со здоровьем против Ганы.



Поэтому с высокой вероятностью главному тренеру англичан Томасу Тухелю придется выпустить другого правого защитника на заключительный матч Группы L против Панамы, и talkSPORT утверждает, что высокие шансы занять место Джеймса имеет Куанса.



23-летний Куанса еще не сыграл ни минуты на ЧМ-2026, однако Джаррел, будучи центральным защитником, весьма комфортно себя чувствует справа в обороне, доказав это еще в "Ливерпуле".



Добавим, на место упомянутого Райса рассматривается Кобби Майну.