"Тоттенхэм" договорился с Кински о новом контракте

"Тоттенхэм" полностью договорился со своим голкипером Антонином Кински о новом долгосрочном контракте на улучшенных условиях.

По информации The Athletic, новый контракт свяжет будущее Кински с "Тоттенхэмом" до 2031 года, а также лондонский клуб получит опцию продления на 12 месяцев.



От действующего контракта Кински и так остается пять петь лет, поэтому главная причина новой сделки — отметить изменившийся статус Антонина в команде Роберто Де Дзерби.



Ожидается, что именно 23-летний чех начнет новый сезон в качестве первого номера "Тоттенхэма" после того, как Антонин уверенно сыграл все семь заключительных матчей в минувшей кампании и помог "шпорам" избежать вылета из Премьер-Лиги.



"Тоттенхэм" уже пригласил ветерана Мартина Дубравку на роль дублера Кински, тогда как Гульельмо Викарио будет позволено покинуть клуб этим летом.