Феликс Нмеча интересен "Ньюкаслу"

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской "Боруссии" Феликса Нмечи.

Как сообщает Sky Sports в эксклюзивном материале, главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау является большим поклонником Феликса Нмечи, младшего брата Лукаса Нмечи из "Лидса".



Вообще, Хау думал заманить Нмечу в "Ньюкасл" еще в 2023 году, но тогда предпочел Сандро Тонали из "Милана".



Сейчас под вопросом находится будущее не только Тонали, но и капитана "Ньюкасла" Бруно Гимараэса, предложение по которому сделал "Арсенал", поэтому Хау вновь задумывается о приглашении Нмечи.



В рассчитанном до 2030 года контракте Нмечи с "Боруссией" есть пункт о выкупе за 85 миллионов евро (73 млн. фунтов), однако "Ньюкасл" надеется сбить цену за 25-летнего немца.