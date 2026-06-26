Феликс Нмеча интересен "Ньюкаслу"

Феликс Нмеча "Ньюкасл" заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской "Боруссии" Феликса Нмечи.

Как сообщает Sky Sports в эксклюзивном материале, главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау является большим поклонником Феликса Нмечи, младшего брата Лукаса Нмечи из "Лидса".

Вообще, Хау думал заманить Нмечу в "Ньюкасл" еще в 2023 году, но тогда предпочел Сандро Тонали из "Милана".

Сейчас под вопросом находится будущее не только Тонали, но и капитана "Ньюкасла" Бруно Гимараэса, предложение по которому сделал "Арсенал", поэтому Хау вновь задумывается о приглашении Нмечи.

В рассчитанном до 2030 года контракте Нмечи с "Боруссией" есть пункт о выкупе за 85 миллионов евро (73 млн. фунтов), однако "Ньюкасл" надеется сбить цену за 25-летнего немца.





Метки Боруссия, Нмеча, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2026 19:00

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