Андерсон сможет получать в "Сити" 300,000 фунтов в неделю
Полузащитник "Ноттингем Форест" Эллиот Андерсон сможет получать в "Манчестер Сити" около 300,000 фунтов в неделю.
Накануне вечером стало известно, что "Форест" согласился отпустить 23-летнего Андерсона в "Сити" за фиксированную сумму в 116 миллионов фунтов, без бонусов.
Отлучившись из расположения сборной Англии в Канзас-Сити, в пятницу Андерсон прибывает в Нью-Йорк для прохождения медобследования.
Затем, как сообщает The Athletic, Андерсон подпишет с "Сити" контракт на пять лет с опцией продления на 12 месяцев.
Этот контракт обеспечит Андерсону зарплату в районе 300,000 фунтов в неделю, если все бонусы будут активированы.
26.06.2026 18:00
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Вы чо там ваще уебались в манчестере?
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