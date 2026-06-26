Андерсон сможет получать в "Сити" 300,000 фунтов в неделю

Полузащитник "Ноттингем Форест" Эллиот Андерсон сможет получать в "Манчестер Сити" около 300,000 фунтов в неделю.

Накануне вечером стало известно, что "Форест" согласился отпустить 23-летнего Андерсона в "Сити" за фиксированную сумму в 116 миллионов фунтов, без бонусов.



Отлучившись из расположения сборной Англии в Канзас-Сити, в пятницу Андерсон прибывает в Нью-Йорк для прохождения медобследования.



Затем, как сообщает The Athletic, Андерсон подпишет с "Сити" контракт на пять лет с опцией продления на 12 месяцев.



Этот контракт обеспечит Андерсону зарплату в районе 300,000 фунтов в неделю, если все бонусы будут активированы.