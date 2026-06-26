Предложение "Арсенала" по Гимараэсу составило менее 60 млн. фунтов

"Арсенал" действительно направил свое предложение о приобретении капитана "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.

Как сообщает Дэвид Орнстейн из The Athletic, "Арсенал" сделал свое предложение в устной форме и через посредников.



"Арсенал" выразил готовность заплатить менее 60 миллионов фунтов за Гимараэса, на что "Ньюкасл" предсказуемо ответил отказом.



"Ньюкасл" также дал понять, что не приветствует предложения по 28-летнему полузащитнику сборной Бразилии.



Гимараэс выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Лиона" в январе 2022, утвердившись ключевым игроком команды Эдди Хау.



Этим летом "Ньюкасл" и так лишился Энтони Гордона, которого купила "Барселона" за 69 млн. фунтов, а насчет Сандро Тонали уже два предложения сделал "Тоттенхэм".