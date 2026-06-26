Предложение "Арсенала" по Гимараэсу составило менее 60 млн. фунтов
"Арсенал" действительно направил свое предложение о приобретении капитана "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.
Как сообщает Дэвид Орнстейн из The Athletic, "Арсенал" сделал свое предложение в устной форме и через посредников.
"Арсенал" выразил готовность заплатить менее 60 миллионов фунтов за Гимараэса, на что "Ньюкасл" предсказуемо ответил отказом.
"Ньюкасл" также дал понять, что не приветствует предложения по 28-летнему полузащитнику сборной Бразилии.
Гимараэс выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Лиона" в январе 2022, утвердившись ключевым игроком команды Эдди Хау.
Этим летом "Ньюкасл" и так лишился Энтони Гордона, которого купила "Барселона" за 69 млн. фунтов, а насчет Сандро Тонали уже два предложения сделал "Тоттенхэм".
26.06.2026 16:00
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