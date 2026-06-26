Диоманде определится со своим будущим после ЧМ-2026

Вингер немецкого "РБ Лейпциг" Ян Диоманде заявил, что его будущее прояснится только после Чемпионата Мира.

Достоверно известно, что "Ливерпуль" уже сделал одно предложение о покупке 19-летнего Диоманде, рассматривая Яна своей целью номер один на замену Мохамеду Салаху.



Однако прямо сейчас Диоманде не готов отвлекаться на такие вещи и думает только о выступлении за сборную Кот-д'Ивуара на Чемпионате Мира.



"Прямо сейчас я не знаю. Я не буду думать о своем будущем до окончания Чемпионата Мира".



"Я стараюсь направить всю свою энергию на Чемпионат Мира, и мы посмотрим, что случится затем. Мне нечего сказать насчет этого", — цитирует Диоманде Daily Mirror.