Диоманде определится со своим будущим после ЧМ-2026

Ян Диоманде Вингер немецкого "РБ Лейпциг" Ян Диоманде заявил, что его будущее прояснится только после Чемпионата Мира.

Достоверно известно, что "Ливерпуль" уже сделал одно предложение о покупке 19-летнего Диоманде, рассматривая Яна своей целью номер один на замену Мохамеду Салаху.

Однако прямо сейчас Диоманде не готов отвлекаться на такие вещи и думает только о выступлении за сборную Кот-д'Ивуара на Чемпионате Мира.

"Прямо сейчас я не знаю. Я не буду думать о своем будущем до окончания Чемпионата Мира".

"Я стараюсь направить всю свою энергию на Чемпионат Мира, и мы посмотрим, что случится затем. Мне нечего сказать насчет этого", — цитирует Диоманде Daily Mirror.





Метки Диоманде, Ливерпуль, РБ Лейпциг, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2026 15:00

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