Невилл считает, что Роджерс должен сыграть против Панамы

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что нападающий "Астон Виллы" Морган Роджерс должен выйти в стартовом составе сборной Англии на матч Чемпионата Мира против Панамы.

Ничья 0:0 против Ганы подталкивает главного тренера англичан Томаса Тухеля на изменения в составе, и Невилл хотел бы увидеть на левом краю атаки Роджерса вместо Энтони Гордона.



"Я не хочу подвергать давлению Энтони Гордона, потому что он действительно хороший игрок, и, честно говоря, он провел два сложных матча. Но я не думаю, должен выйти Маркус Рэшфорд. Думаю, это должен быть Морган Роджерс".



"Мы вели много дискуссий о выборе между Роджерсом и Джудом Беллингемом. В итоге Беллингем играет 10-го номера. Поэтому мне нравится идея использования Роджерса на этом левом краю. Я просто думаю, что он способен сделать чуть больше".



"Меня устроит и Эзе, но я предпочитаю Роджерса — чисто по той причине, что у него чуть быстрее ноги. Он может чуть лучше обеспечить связь на этом левом краю благодаря своему игровому интеллекту".



"Рэшфорд и Гордон — взрывные игроки, которые хороши для контратакующей игры".



"Но если Панаму окажется очень сложно взломать, вам потребуются чуть более изобретательные и тонкие игроки вроде Роджерса или Эзе. Я не думаю, что это сильная сторона Гордона или Рэшфорда", — цитирует Невилла Sky Sports.