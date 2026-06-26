Запрос "Арсенала" по Бруно Гимараэсу отклонен

"Ньюкасл" отклонил запрос "Арсенала" насчет своего капитана Бруно Гимараэса.

Журналист Фабрицио Романо может подтвердить, что в предыдущие 24 часа "Арсенал" обратился к "Ньюкаслу" насчет приобретения Гимараэса, который сейчас представляет сборную Бразилии на Чемпионате Мира.



План "Арсенала" состоял в том, чтобы сделать стартовое предложение в 55 миллионов фунтов и начать переговоры по согласованию трансфера 28-летнего полузащитника.



Как отмечает Романо, "Ньюкасл" немедленно ответил отказом и сообщил, что не продаст Гимараэса — не не вообще, а за указанную сумму.