"Тоттенхэм" получил 100 млн. фунтов от своих владельцев
Семейство Льюис, контролирующее "Тоттенхэм", вложило в лондонский клуб 100 миллионов фунтов собственных средств.
В минувшем сезоне "Тоттенхэм" до последнего тура рисковал вылететь из Премьер-Лиги. Избежав понижения в классе, "шпоры" взялись за укрепление своего состава.
"Тоттенхэм" уже подписал свободными агентами Мартина Дубравку, Энди Робертсона и Маркоса Сенеси, а также за 52 млн. фунтов приобрел Ян Пола Ван Хекке.
По слухам, всего "Тоттенхэм" собирается совершить до восьми приобретений этим летом, и не в последнюю это стало возможно благодаря той поддержке, которую владельцы клуба оказывают главному тренеру Роберто Де Дзерби.
Вложив 100 млн. фунтов в октябре, сейчас семейство Льюис сделало еще одну денежную инъекцию на такую же сумму, сообщает Football.London. Таким образом, "Тоттенхэм" сможет потратить не только то, что заработал, но и средства своих владельцев.
Также семейство Льюис предложило бывшему президенту "Тоттенхэма" Даниэлю Леви, который остается акционером "шпор", поучаствовать в процессе и добавить свои средства пропорционально доле в клубе.
26.06.2026 10:00
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Помню битву за владение Арсенала между Кронке и Усмановым. Кронке не собирались вкладывать в состав пока Усманов не продаст свои акции, хотя тот просил влить деньги в состав и покупать звёзд по типу Руни) Тут же ситуация напротив. У Джо Льюиса нет выбора, надо вкладывать иначе можно и вовсе вылететь из Премьер Лиги и потерять фан базу. Леви очень умный еврей, вероятнее всего будет сидеть себе спокойно, не дёргаться и ожидать прироста акций) Леви > Усманов
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