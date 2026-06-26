"Тоттенхэм" получил 100 млн. фунтов от своих владельцев

Семейство Льюис, контролирующее "Тоттенхэм", вложило в лондонский клуб 100 миллионов фунтов собственных средств.

В минувшем сезоне "Тоттенхэм" до последнего тура рисковал вылететь из Премьер-Лиги. Избежав понижения в классе, "шпоры" взялись за укрепление своего состава.



"Тоттенхэм" уже подписал свободными агентами Мартина Дубравку, Энди Робертсона и Маркоса Сенеси, а также за 52 млн. фунтов приобрел Ян Пола Ван Хекке.



По слухам, всего "Тоттенхэм" собирается совершить до восьми приобретений этим летом, и не в последнюю это стало возможно благодаря той поддержке, которую владельцы клуба оказывают главному тренеру Роберто Де Дзерби.



Вложив 100 млн. фунтов в октябре, сейчас семейство Льюис сделало еще одну денежную инъекцию на такую же сумму, сообщает Football.London. Таким образом, "Тоттенхэм" сможет потратить не только то, что заработал, но и средства своих владельцев.



Также семейство Льюис предложило бывшему президенту "Тоттенхэма" Даниэлю Леви, который остается акционером "шпор", поучаствовать в процессе и добавить свои средства пропорционально доле в клубе.