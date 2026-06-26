Джеймс и Райс пропустили тренировку сборной Англии в четверг
Защитник "Челси" Рис Джеймс и полузащитник "Арсенала" Деклан Райс пропустили тренировку сборной Англии в четверг.
Джеймс и Райс целиком провели матч Чемпионата Мира против Ганы в минувший вторник (0:0), но после финального свистка были вынуждены обратиться за медицинской помощью.
Как стало известно BBC, в четверг оба игрока не тренировались в общей группе на базе англичан в Канзас-Сити, причем проблема Райса считается менее значительной, нежели Джеймса.
Теперь участие Джеймса и Райса в заключительном матче Группы L против Панамы находится под вопросом. Главный тренер англичан Томас Тухель может сознательно поберечь обоих, особенно с учетом того, что желтая карточка Деклана привела бы к его дисквалификации на поединок 1/16 финала.
26.06.2026 09:00
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