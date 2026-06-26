Джеймс и Райс пропустили тренировку сборной Англии в четверг

Деклан Райс и Рис Джеймс Защитник "Челси" Рис Джеймс и полузащитник "Арсенала" Деклан Райс пропустили тренировку сборной Англии в четверг.

Джеймс и Райс целиком провели матч Чемпионата Мира против Ганы в минувший вторник (0:0), но после финального свистка были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Как стало известно BBC, в четверг оба игрока не тренировались в общей группе на базе англичан в Канзас-Сити, причем проблема Райса считается менее значительной, нежели Джеймса.

Теперь участие Джеймса и Райса в заключительном матче Группы L против Панамы находится под вопросом. Главный тренер англичан Томас Тухель может сознательно поберечь обоих, особенно с учетом того, что желтая карточка Деклана привела бы к его дисквалификации на поединок 1/16 финала.





Метки Арсенал, Джеймс, Райс, сборная Англии, травмы, Челси, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2026 09:00

Количество просмотров Просмотров: 115


Поиск: