Джеймс и Райс пропустили тренировку сборной Англии в четверг

Защитник "Челси" Рис Джеймс и полузащитник "Арсенала" Деклан Райс пропустили тренировку сборной Англии в четверг.

Джеймс и Райс целиком провели матч Чемпионата Мира против Ганы в минувший вторник (0:0), но после финального свистка были вынуждены обратиться за медицинской помощью.



Как стало известно BBC, в четверг оба игрока не тренировались в общей группе на базе англичан в Канзас-Сити, причем проблема Райса считается менее значительной, нежели Джеймса.



Теперь участие Джеймса и Райса в заключительном матче Группы L против Панамы находится под вопросом. Главный тренер англичан Томас Тухель может сознательно поберечь обоих, особенно с учетом того, что желтая карточка Деклана привела бы к его дисквалификации на поединок 1/16 финала.