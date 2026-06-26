"Арсенал" провел переговоры с Бруно Гимараэсом

"Арсенал" провел переговоры с представителями капитана "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.

Ранее этим летом уже сообщалось об интересе "Арсенала" к Сандро Тонали из "Ньюкасла". Как и некоторые другие гранды Премьер-Лиги, "канониры" ищут себе полузащитника топ-уровня.



По информации Daily Mail, "Арсенал" уже контактирует с лагерем Гимараэса, чьи представители в данный момент находятся в Англии, прощупывая интерес к своему клиенту.



Теперь "Арсенал" решает, будет ли выдвигать свое предложение о покупке Гимараэса, который в данный момент представляет сборную Бразилии на Чемпионате Мира.



До сих пор Гимараэс не выражал желания покинуть "Ньюкасл", однако Бруно уже 28 лет, а его контракт рассчитан до 2028 года, поэтому вскоре трансферная стоимость игрока начнет резко снижаться.