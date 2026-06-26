Андерсон обойдется "Сити" в 116 млн. фунтов

"Манчестер Сити" заплатит за полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона рекордные для своего клуба 116 миллионов фунтов.

Накануне вечером стало известно, что "Сити" достиг договоренности с "Форест" о приобретении 23-летнего Андерсона.



Сразу же появились слухи, что стоимость Андерсона составит рекордные для Премьер-Лиги 130 млн. фунтов, однако позже BBC и Sky Sports уточнили, что два клуба договорились на компенсацию в 116 млн. фунтов.



Все 116 млн. фунтов "Форест" получит в качестве гарантированной суммы, без дополнительных бонусов, хотя ранее "Сити" предлагал за Андерсона 120 млн. фунтов, включая 14 млн. фунтов в виде бонусов.



Таким образом, приобретением Андерсона "Сити" побьет только трансферный рекорд своего клуба, но не всей Премьер-Лиги.



В данный момент Андерсон находится в расположении сборной Англии на Чемпионате Мира, но уже получил разрешение для прохождения медобследования в Нью-Йорке в пятницу.