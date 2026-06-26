Светская хроника за пятницу

"Ливерпуль" не выдвигал новое предложение по Яну Диоманде. Сандро Тонали готов перейти в "Тоттенхэм". Два игрока женской команды "Манчестер Юнайтед" объявили о помолвке. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

Слухи о том, что "Ливерпуль" выдвинул второе предложение по вингеру "РБ Лейпциг" Яну Диоманде в размере 100 миллионов фунтов, не соответствуют действительности. (Philipp Hinze)



Дортмундская "Боруссия" хочет не менее 86 млн. фунтов за полузащитника Феликса Нмечу, одним из претендентов на которого является "Манчестер Юнайтед". (Kicker)



"Юнайтед" провел переговоры с агентом нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" готов заплатить за полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша больше, чем "Юнайтед", заодно предложив игроку контракт с огромной зарплатой. (The Sun)



Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали готов перейти в "Тоттенхэм", если "шпоры" согласуют его стоимость с "сороками". (Di Marzio)



Сандро Тонали уже дал зеленый свет на переход в "Тоттенхэм". (Ben Jacobs)



"Ньюкасл" не получал запросов насчет своего капитана Бруно Гимараэса. (Di Marzio)



"Кристал Пэлас" готов потребовать от "Челси" 50 млн. фунтов за защитника Максанса Лакруа. (Football Insider)



"Интер" может вступить в борьбу за защитника "Челси" Трево Чалобу, который также интересен "Комо". (La Gazzetta dello Sport)



Защитник "Аталанты" Марко Палестра получил зеленый свет на прохождение медобследования в "Челси". Сделка будет заключена в течение суток. (Ben Jacobs)



Нападающий "Челси" Николас Джексон вызывает интерес у "Интера". (Corriere dello Sport)



"Ноттингем Форест" и "Астон Вилла" задумываются о приглашении полузащитника "Манчестер Сити" Матео Ковачича. (Sports Boom)



"Сити" отказался обсуждать переход своего защитника Рубена Диаша в "Реал". (Marca)



"Борнмут" присоединился к числу клубов, заинтересованных в полузащитнике "Бенфике" Ричарде Риосе. (Gianluigi Longari)



Другое



Голкипер "Тоттенхэма" Антонин Кински близок к новому контракту со своим клубом до 2032 года. (Sky Sports)



Назначение Крейга Беллами в "Бернли" сорвалось из-за разногласий по тренерскому штабу. (Ben Jacobs)



"Ньюкасл" был оштрафован на 3.2 млн. фунтов за уклонение от уплаты налогов. (The Guardian)



Две девушки из женской команды "Юнайтед" объявили о помолвке. (X)