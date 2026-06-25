Главный тренер "Арсенала" Томас Тухель заявил, что его команда отчаянно нуждается в вингере "Арсенала" Букайо Сака.

В обоих матчах англичан на Чемпионате Мира Букайо лишь выходил на замену, что стало следствием проблем Букайо с ахиллом.



Тухель понимает, что Сака, находясь в своей лучшей форме, очень бы помог сборной, однако Томас не хочет подвергать Букайо чрезмерному давлению.



"Это не так, что Букайо вернется, и все наладится, да я и не хочу вешать это на него".



"Он игрок топ-уровня, поэтому он с нами, и он будет получать свои минуты. Мы отчаянно в нем нуждаемся, и нам нужно, чтобы он был в своем лучшем состоянии, как и в случае с любым другим игроком".



"Но все стараются изо всех сил, и сейчас не тот момент, чтобы выкрикивать отдельные имена и просить о помощи. Наши дела и так в порядке", — цитирует Тухеля Sky Sports.