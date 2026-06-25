Тухель: "Мы отчаянно нуждаемся в Сака"
Главный тренер "Арсенала" Томас Тухель заявил, что его команда отчаянно нуждается в вингере "Арсенала" Букайо Сака.
В обоих матчах англичан на Чемпионате Мира Букайо лишь выходил на замену, что стало следствием проблем Букайо с ахиллом.
Тухель понимает, что Сака, находясь в своей лучшей форме, очень бы помог сборной, однако Томас не хочет подвергать Букайо чрезмерному давлению.
"Это не так, что Букайо вернется, и все наладится, да я и не хочу вешать это на него".
"Он игрок топ-уровня, поэтому он с нами, и он будет получать свои минуты. Мы отчаянно в нем нуждаемся, и нам нужно, чтобы он был в своем лучшем состоянии, как и в случае с любым другим игроком".
"Но все стараются изо всех сил, и сейчас не тот момент, чтобы выкрикивать отдельные имена и просить о помощи. Наши дела и так в порядке", — цитирует Тухеля Sky Sports.
25.06.2026 22:00
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Это и так было очевидно. Мадуэке слишком прямолинеен.
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