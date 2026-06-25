Муньос рассказал о роли Ираолы в своем трансфере в "Ливерпуль"

Вингер Виктор Муньос поведал, что разговор с новым главным тренером "Ливерпуля" Андони Ираолой убедил его перейти к "красным".

Муньос стал первым приобретением "Ливерпуля" при Ираоле, будучи купленным у "Осасуны" за 34.5 млн. фунтов на прошлой неделе.



"Ливерпуль" перехватил Муньоса в самый последний момент, когда Виктор уже направлялся в "Ньюкасл", и именно Ираола заставил 22-летнего игрока сборной Испании передумать.



"Он передал мне свою уверенность и объяснил, как играет его команда... Он сыграл важную роль в моем решении. Все случилось очень быстро", — приводит слова Муньоса Evening Standard.