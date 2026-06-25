"Реал" едва ли купит Моуриньо Фернандеса или Фернандеша

Испанский "Реал" едва ли будет покупать полузащитников Энцо Фернандеса из "Челси" или Матеуша Фернандеша из "Вест Хэма".

Этим летом "Реал" получил серьезное усиление из Премьер-Лиги, подписав Марка Кукурелью, Ибраиму Конате и Бернарду Силву. А из "Интера" прибыл Дензел Думфрис.



Главный тренер "Реала" Жозе Моуриньо также хочет обзавестись полузащитником, который хорош в организации игры, и на эту роль в первую очередь рассматривает Фернандеса.



Однако Marca утверждает, что "Реал" находит трансфер Фернандеса "крайне невыгодным с финансовой точки зрения", потому что "Челси" хочет за Энцо свыше 120 миллионов фунтов.



Не горит желанием президент "Реала" Флорентино Перес тратиться и на Фернандеша, за которого сражаются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Матеуш оценивается в 80 млн. фунтов.