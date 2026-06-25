"Ливерпулю" не удалось купить Диоманде за 100 млн. фунтов

Немецкий "РБ Лейпциг" отклонил и второе предложение "Ливерпуля" о покупке вингера Яна Диоманде.

На прошлой неделе стало известно, что "Ливерпуль" предложил за Диоманде 100 миллионов евро (86 млн. фунтов), включая бонусы, но в ответ последовал отказ.



Как сообщает Bild, на сей раз "Ливерпуль" дал понять своим коллегам из Лейпцига о готовности раскошелиться на 116 млн. евро (100 млн. фунтов), однако и эта сумма не устроила клуб Бундеслиги.



"РБ Лейпциг" по-прежнему не желает продавать Диоманде, предпочитая сохранить Яна еще минимум на сезон, а одновременно ожидает, что в борьбу за 19-летнего ивуарийца вступит ПСЖ, что может только подстегнуть цену.