"Ливерпулю" не удалось купить Диоманде за 100 млн. фунтов
Немецкий "РБ Лейпциг" отклонил и второе предложение "Ливерпуля" о покупке вингера Яна Диоманде.
На прошлой неделе стало известно, что "Ливерпуль" предложил за Диоманде 100 миллионов евро (86 млн. фунтов), включая бонусы, но в ответ последовал отказ.
Как сообщает Bild, на сей раз "Ливерпуль" дал понять своим коллегам из Лейпцига о готовности раскошелиться на 116 млн. евро (100 млн. фунтов), однако и эта сумма не устроила клуб Бундеслиги.
"РБ Лейпциг" по-прежнему не желает продавать Диоманде, предпочитая сохранить Яна еще минимум на сезон, а одновременно ожидает, что в борьбу за 19-летнего ивуарийца вступит ПСЖ, что может только подстегнуть цену.
25.06.2026 18:00
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Последние комментарии:
25.06.2026 13:13 #
sausage
Андерсон - 130, Рождерс - 120))) Сюр какой-то.
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