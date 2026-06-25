"Арсенал" выкупил Инкапье у "Байера"

"Арсенал" официально подтвердил выкуп защитника Пьеро Инкапье у леверкузенского "Байера".

Прошлым летом "Арсенал" арендовал Инкапье у "Байера" на сезон 2025/26. С самого начала было понятно, что Пьеро останется на "Эмирейтс", но сделка была оформлена как аренда с обязательством по выкупу для оптимизации финансовой нагрузки.



И вот сейчас "Арсенал" исполнил свое обязательство, заплатив "Байеру" около 40 миллионов евро (34.5 млн. фунтов), и заключил с Инкапье контракт до 2031 года. Соглашение начнет действовать с 1 июля.



В своем дебютном сезоне за "Арсенал" 24-летний эквадорец принял участие в 39 матчах с учетом всех соревнований, завоевав титул Премьер-Лиги и достигнув с командой Микеля Артеты финала Лиги Чемпионов.