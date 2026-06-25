"Ливерпуль" может перехватить у "Ньюкасла" очередного игрока

Матиас Фернандес-Пардо "Ливерпуль" может еще раз утереть нос "Ньюкаслу" на трансферном рынке, перехватив вингера французского "Лилля" Матиаса Фернандес-Пардо.

Год назад опередив "Ньюкасл" в борьбе за Уго Экитике, этим летом "Ливерпуль" увел из под носа у "сорок" вингера Виктора Муньоса из "Осасуны".

Как сообщает Daily Mail, сейчас интересы "Ливерпуля" и "Ньюкасла" вновь пересеклись, потому что в центре внимания обоих клубов Премьер-Лиги оказался Фернандес-Пардо.

"Ньюкасл" продолжает искать нового вингера после ухода Энтони Гордона в "Баварию" и, упустив Муньоса, вступил в переговоры с "Лиллем" насчет Фернандес-Пардо.

Однако Фернандес-Пардо также находится на радаре у "Ливерпуля", который рассматривает 21-летнего бельгийца в качестве более доступной альтернативы Яну Диоманде из "РБ Лейпциг".





Метки Ливерпуль, Лилль, Ньюкасл, Фернандес-Пардо

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2026 16:00

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