"Ливерпуль" может перехватить у "Ньюкасла" очередного игрока

"Ливерпуль" может еще раз утереть нос "Ньюкаслу" на трансферном рынке, перехватив вингера французского "Лилля" Матиаса Фернандес-Пардо.

Год назад опередив "Ньюкасл" в борьбе за Уго Экитике, этим летом "Ливерпуль" увел из под носа у "сорок" вингера Виктора Муньоса из "Осасуны".



Как сообщает Daily Mail, сейчас интересы "Ливерпуля" и "Ньюкасла" вновь пересеклись, потому что в центре внимания обоих клубов Премьер-Лиги оказался Фернандес-Пардо.



"Ньюкасл" продолжает искать нового вингера после ухода Энтони Гордона в "Баварию" и, упустив Муньоса, вступил в переговоры с "Лиллем" насчет Фернандес-Пардо.



Однако Фернандес-Пардо также находится на радаре у "Ливерпуля", который рассматривает 21-летнего бельгийца в качестве более доступной альтернативы Яну Диоманде из "РБ Лейпциг".