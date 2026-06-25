Предложение "Арсенала" по Монга отклонено

"Лестер" отклонил предложение "Арсенала" о покупке вундеркинда Джереми Монга.

По информации The Times, стартовое предложение "Арсенала" по 16-летнему Монга составило 5 миллионов фунтов плюс доля в 10 процентов от последующей перепродажи игрока "канонирами", что и близко не соответствует ожиданиям "Лестера".



"Лестер" хочет за Монга 10 млн. фунтов плюс доля в 15 процентов от последующей перепродажи.



Ожидается, что два клуба продолжат переговоры, а сам Монга предпочитает "Арсенал" всем прочим вариантам, поэтому шансы на достижение компромисса весьма высоки.



Если же компромисс не будет достигнут двумя клубами, Монга все равно сможет перейти в "Арсенал", но в таком случае размер компенсации будет определять трибунал.