"Бернли" не договорился с Беллами

Вылетевший из Премьер-Лиги "Бернли" не смог договориться с главным тренером сборной Уэльса Крейгом Беллами.

"Бернли" еще в апреле, не дожидаясь окончания сезона, попрощался со Скоттом Паркером, проведя заключительные матчи под руководством Майкла Джексона.



Готовясь к сезону в Чемпионшипе, "Бернли" обратился к Беллами, который прежде трудился на "Терф Мур" ассистентом Венсана Компани, до ухода того в "Баварию".



Однако Sky Sports сообщает, что "Бернли" так и не смог договориться с Беллами, и теперь осенью Крейг поведет валлийскую сборную в отборе к Евро-2028.



"Бернли" же переключил свое внимание на прочих специалистов, включая Стива Купера и Роба Эдвардса.