"Бернли" не договорился с Беллами
Вылетевший из Премьер-Лиги "Бернли" не смог договориться с главным тренером сборной Уэльса Крейгом Беллами.
"Бернли" еще в апреле, не дожидаясь окончания сезона, попрощался со Скоттом Паркером, проведя заключительные матчи под руководством Майкла Джексона.
Готовясь к сезону в Чемпионшипе, "Бернли" обратился к Беллами, который прежде трудился на "Терф Мур" ассистентом Венсана Компани, до ухода того в "Баварию".
Однако Sky Sports сообщает, что "Бернли" так и не смог договориться с Беллами, и теперь осенью Крейг поведет валлийскую сборную в отборе к Евро-2028.
"Бернли" же переключил свое внимание на прочих специалистов, включая Стива Купера и Роба Эдвардса.
25.06.2026 14:00
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