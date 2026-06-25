"Арсенал" сделал Роджерса своей целью номер один

Морган Роджерс "Арсенал" определил нападающего "Астон Виллы" Моргана Роджерса своей целью номер один на летнее трансферное окно.

В предыдущие недели и месяцы "Арсенал" связывали с покупкой Хулиана Альвареса из "Атлетико" и Брадли Барколя из ПСЖ, однако Evening Standard утверждает, что именно Роджерс был утвержден "канонирами" своей приоритетной целью на это лето.

Более того, сам Роджерс заинтересован в переходе в "Арсенал", и согласование условий личного контракта не должно стать проблемой.

"Вилла" совершенно не хочет продавать Роджерса, особенно после попадания в Лигу Чемпионов, но в то же время с пониманием относится к карьерным амбициям Моргана.

Поэтому источник ожидает, что вскоре "Арсенал" обратится к "Вилле" и выдвинет свое предложение о покупке 23-летнего игрока сборной Англии.





Метки Арсенал, Астон Вилла, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2026 12:00

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  1. easports 25.06.2026 12:46 # easports
    Можно начинать смотреть нарезки с ним, получается.

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