"Арсенал" сделал Роджерса своей целью номер один

"Арсенал" определил нападающего "Астон Виллы" Моргана Роджерса своей целью номер один на летнее трансферное окно.

В предыдущие недели и месяцы "Арсенал" связывали с покупкой Хулиана Альвареса из "Атлетико" и Брадли Барколя из ПСЖ, однако Evening Standard утверждает, что именно Роджерс был утвержден "канонирами" своей приоритетной целью на это лето.



Более того, сам Роджерс заинтересован в переходе в "Арсенал", и согласование условий личного контракта не должно стать проблемой.



"Вилла" совершенно не хочет продавать Роджерса, особенно после попадания в Лигу Чемпионов, но в то же время с пониманием относится к карьерным амбициям Моргана.



Поэтому источник ожидает, что вскоре "Арсенал" обратится к "Вилле" и выдвинет свое предложение о покупке 23-летнего игрока сборной Англии.