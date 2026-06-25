"Тоттенхэм" продвигается в переговорах по Матеушу Фернандешу

"Тоттенхэм" сосредоточил свое внимание на переговорах о приобретении полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша.

Ранее в июне "Тоттенхэм" сделал предложение в 80 миллионов фунтов о покупке полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали, но в ответ последовал отказ.



После отказа на предложение по Тонали "Тоттенхэм" активизировал свой интерес к Фернандешу, сделав 21-летнего игрока сборной Португалии своей приоритетной трансферной целью.



По информации BBC, "Тоттенхэм" продвигается в переговорах по Фернандешу, которого также сватали в "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, и уже испытывает оптимизм насчет заключения сделки.



"Вест Хэм" надеется выручить за Фернандеша около 80 млн. фунтов, но "Тоттенхэм" может попытаться сбить цену или предусмотреть часть сумму в виде бонусов.