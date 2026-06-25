"Тоттенхэм" продвигается в переговорах по Матеушу Фернандешу
"Тоттенхэм" сосредоточил свое внимание на переговорах о приобретении полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша.
Ранее в июне "Тоттенхэм" сделал предложение в 80 миллионов фунтов о покупке полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали, но в ответ последовал отказ.
После отказа на предложение по Тонали "Тоттенхэм" активизировал свой интерес к Фернандешу, сделав 21-летнего игрока сборной Португалии своей приоритетной трансферной целью.
По информации BBC, "Тоттенхэм" продвигается в переговорах по Фернандешу, которого также сватали в "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, и уже испытывает оптимизм насчет заключения сделки.
"Вест Хэм" надеется выручить за Фернандеша около 80 млн. фунтов, но "Тоттенхэм" может попытаться сбить цену или предусмотреть часть сумму в виде бонусов.
25.06.2026 10:00
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пусть в птнх переходит, но ему ебланить нельзя надо брать тонали
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