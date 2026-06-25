"Тоттенхэм" начал переговоры с Кински о новом контракте

"Тоттенхэм" начал переговоры со своим голкипером Антонином Кински о новом контракте на улучшенных условиях.

Казалось, Кински поставил свое будущее в "Тоттенхэме" под большой вопрос, когда в марте пропустил три гола в течение 15 первых минут матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико", будучи сразу же унизительным образом замененным на Гульельмо Викарио.



Однако затем Викарио получил травму, а в "Тоттенхэме" снова сменился главный тренер, и Кински ухватился за свой шанс обеими руками.



Кински выходил в стартовом составе на каждый из семи матчей "Тоттенхэма" при Роберто Де Дзерби, сыграв важную роль в спасении "шпор" от вылета из Премьер-Лиги.



Накануне подписав свободным агентом 37-летнего Мартина Дубравку из "Бернли", этим "Тоттенхэм" открыл дверь к расставанию с Викарио, тогда как Кински рассматривается Де Дзерби в качестве первого номера "шпор".



Как сообщает The Athletic, теперь "Тоттенхэм" надеется заключить с Кински новый контракт, который зафиксирует изменившийся статус Антонина в команде.