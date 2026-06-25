"Челси" начал переговоры по Лакруа
"Челси" начал переговоры о приобретении центрального защитника "Кристал Пэлас" Максанса Лакруа.
Из центральных защитников, которыми в данный момент обладает "Челси", только Леви Колуилл может чувствовать себя в безопасности, вдобавок Трево Чалобу уже пытается купить "Комо".
Поэтому, как сообщает журналист Фабрицио Романо, новый главный тренер "Челси" Хаби Алонсо собирается подписать одного или даже двух центральных защитников этим летом, и Лакруа занимает высокое место в шорт-листе "синих".
Более того, переговоры по Лакруа уже стартовали, хотя прямо сейчас 26-летний защитник находится в расположении сборной Франции на Чемпионате Мира.
Лакруа сыграл 98 матчей за "Пэлас" во всех соревнованиях после своего перехода из "Вольфсбурга" за 18 миллионов фунтов в августе 2024, завоевав три трофея с "орлами" за последние 12 месяцев.
25.06.2026 08:00
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