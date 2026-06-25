Светская хроника за четверг

"Арсенал" все еще может приобрести Хулиана Альвареса. "Тоттенхэм" готов потратить 185 миллионов фунтов на Матеуша Фернандеша и Сандро Тонали. Крейг Беллами близок к назначению в "Бернли". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Арсенал" понизил до 20-25 миллионов фунтов цену за нападающего Габриэля Жезуса. (Caught Offside)



Нападающий Габриэль Мартинелли открыт к уходу из "Арсенала" этим летом. (The Times)



"Арсенал" сохраняет шансы на приобретение нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса. (The Sun)



"Арсенал" сделал предложение по аренде вингера "Манчестер Сити" Савиньо. (RTI Esporte)



"Арсенал" и "Сити" могут сойтись в битве за полузащитника "Спортинга" Мортена Юльманна. (A Bola)



"Ливерпуль" открыт к предложениям по нападающему Коди Гакпо, который вызывает интерес у "Тоттенхэма". (Football Insider)



"Тоттенхэм" может потратить 185 млн. фунтов на полузащитников Матеуша Фернандеша из "Вест Хэма" и Сандро Тонали из "Ньюкасла". (Givemesport)



"Сити" находится на пороге договоренности о приобретении полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона. (talkSPORT)



"Сити" договаривается о переходе своего полузащитника Калвина Филлипса в "Шеффилд Юнайтед". (Football Insider)



"Сити" ищет усиление правого фланга обороны, но от слухов насчет Мало Гюсто из "Челси" дистанцировался, а в Тино Ливраменто из "Ньюкасла" просто не заинтересован. (BBC)



"Реал" уже договаривается с представителями полузащитника Энцо Фернандеса, но с "Челси" пока не контактировал. (talkSPORT)



Защитник Трево Чалоба открыт к уходу из "Челси", но заинтересованный в его услугах "Комо" едва ли сможет позволить себе этот трансфер. (BBC)



"Манчестер Юнайтед" следит за нападающим "Сандерленда" Брайаном Бробби. (Graeme Bailey)



"Трабзонспор" сделал голкиперу "Юнайтед" Андре Онана предложение после сезона аренды. (Sabah)



Голкипер Ангус Ганн, чей контракт с "Форест" истекает в конце июня, может перейти в "Юнайтед". (The Sun)



Голкипер "Юнайтед" Радек Витек, отыгравший минувший сезон за "Бристоль Сити" на правах аренды, стал целью для "Халла". (Daily Mail)



"Эвертон" обратился насчет нападающего "Вест Хэма" Джаррода Боуэна. (Football Insider)



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Главный тренер сборной Уэльса Крейг Беллами договаривается с "Бернли". (Sky Sports)



Беллами близок к переходу в "Бернли", который выплатит компенсацию в 1 млн. фунтов. Занять место Крейга у руля валлийской сборной могут Стив Купер или Эрик Рамзи. (Ben Jacobs)



В преддверии матча против Панамы наставник сборной Англии Томас Тухель наигрывает Кобби Майну на тренировках в качестве замены для Деклана Райса, у которого имеются проблемы со здоровьем. (Daily Mail)