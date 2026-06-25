Бруну Фернандеш решил, что останется в "Юнайтед" на сезон 2026/27

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш решил, что проведет в клубе с "Олд Траффорд" еще минимум один сезон.

Прошлым летом к Фернандешу существовал серьезный интерес со стороны саудовских "Аль-Хиляля", "Аль-Насра" и "Аль-Иттихада", а Бруну не был уверен, что "Юнайтед" хочет его сохранить.



Тем не менее, Фернандеш остался в "Юнайтед" и провел великолепный сезон. Бруну установил рекорд Премьер-Лиги по количеству результативных передач за кампанию и помог "красным дьяволам" вернуться в Лигу Чемпионов.



По информации talkSPORT, перед отъездом на Чемпионат Мира Фернандеш не вел официальных переговоров с "Юнайтед" о своем будущем, однако на сей раз в этом не было необходимости. Бруну и так сказал своим партнерам по команде и своему ближайшему окружению о намерении остаться.



31-летний полузащитник сборной Португалии твердо решил, что следующий сезон отыграет за "Юнайтед", а затем станет видно, как ему быть.



Добавим, действующий контракт Фернандеша истекает следующим летом, но "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев, поэтому у сторон есть достаточно времени, чтобы определиться с планами на будущее.