"Юнайтед" и "Арсенал" сделали запросы насчет Скотта

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" сделали запросы насчет приобретения полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта.

22-летний Скотт великолепно провел минувший сезон. Алекс помог "Борнмуту" попасть в еврокубки, а сам едва не был включен в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира.



"Борнмут" не желает терять Скотта и уже обсуждает со своим ключевым игроком новый контракт на улучшенных условиях, однако это не останавливает заинтересованные в Алексе клубы.



По информации Sky Sports, "Юнайтед" и "Арсенал" уже обратились насчет Скотта, а "Тоттенхэм" пока только наблюдает, в данный момент отдавая предпочтение Матеушу Фернандешу из "Вест Хэма" и Сандро Тонали из "Ньюкасла".