У Джеймса и Райса возникли проблемы со здоровьем против Ганы

Сборной Англии предстоит оценить состояние защитника "Челси" Риса Джеймса и полузащитника "Арсенала" Деклана Райса.

Джеймс и Райс оба появились в стартовом составе англичан на матч Чемпионата Мира против Ганы накануне вечером (0:0), сыграв все 90 минут.



Однако после матча в Бостоне оба игрока обратились за медицинской помощью, причем Райс явно хромал, а его левая икроножная мышца была замотана.



Даже если Джеймс и Райс будут готовы к Панаме, главный тренер англичан Томас Тухель может поберечь обоих игроков в заключительном матче Группы L.



В случае с Райсом нужно учитывать и тот факт, что Деклан имеет желтую карточку, и еще один "горчичник" может обернуться его дисквалификацией на первый матч плей-офф ЧМ-2026.