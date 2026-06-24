У Джеймса и Райса возникли проблемы со здоровьем против Ганы
Сборной Англии предстоит оценить состояние защитника "Челси" Риса Джеймса и полузащитника "Арсенала" Деклана Райса.
Джеймс и Райс оба появились в стартовом составе англичан на матч Чемпионата Мира против Ганы накануне вечером (0:0), сыграв все 90 минут.
Однако после матча в Бостоне оба игрока обратились за медицинской помощью, причем Райс явно хромал, а его левая икроножная мышца была замотана.
Даже если Джеймс и Райс будут готовы к Панаме, главный тренер англичан Томас Тухель может поберечь обоих игроков в заключительном матче Группы L.
В случае с Райсом нужно учитывать и тот факт, что Деклан имеет желтую карточку, и еще один "горчичник" может обернуться его дисквалификацией на первый матч плей-офф ЧМ-2026.
24.06.2026 21:05
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