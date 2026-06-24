"Сити" может согласовать покупку Андерсона за 130 млн. фунтов в ближайшие 24 часа

"Манчестер Сити" может достичь договоренности с "Ноттингем Форест" о приобретении полузащитника Эллиота Андерсона в ближайшие 24 часа.

По информации Daily Mail, на ближайшие сутки у "Сити" и "Форест" запланирован новый раунд переговоров, которые, если окажутся успешными, могут привести к заключению сделки стоимостью, близкой к 130 миллионов фунтов.



Указанная стоимость сделала бы 23-летнего Андерсона самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги. Сейчас таковым является нападающий Александер Исак, которого "Ливерпуль" приобрел у "Ньюкасла" за 125 млн. фунтов прошлым летом.



Приобретение Андерсона стало бы громким заявлением о намерениях со стороны "Сити", который начинает эру после Хосепа Гвардиолы.



Этим летом "Сити" уже попрощался с Бернарду Силвой, а также под вопросом находится будущее Родри, Тиджани Рейндерса и Нико Гонсалеса, с чем и связано стремление "горожан" укрепить центр поля.