"Тоттенхэм" подписал Мартина Дубравку

"Тоттенхэм" подтвердил переход в клуб голкипера "Бернли" Мартина Дубравки в качестве свободного агента.

Дубравка официально присоединится к "Тоттенхэму" 1 июля, когда истечет его контракт с "Бернли", и в новом сезоне, как ожидается, будет исполнять роль дублера Антонина Кински, которого главный тренер "шпор" Роберто Де Дзерби рассматривает своим первым номером.



37-летний словак становится уже четвертым новичком "Тоттенхэма" в это трансферное окно после защитников Ян Пола Ван Хекке, Энди Робертсона и Маркоса Сенеси.



В минувшем сезоне Дубравка был основным голкипером "Бернли", сыграв 35 матчей в Премьер-Лиге. Прежде Мартин также представлял "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед".



"Все случилось довольно быстро, и я очень рад оказаться здесь. Я годами с удовольствием наблюдал за командами Роберто и знаю все о его стиле, видении и великолепных фанатах здесь".



"Тоттенхэм" — один из крупнейших клубов в Премьер-Лиге, мне не терпится встретиться со всеми и приступить", — сообщил Дубравка.



Ожидается, что теперь "Тоттенхэм" позволит голкиперу Гульельмо Викарио покинуть клуб.