Невилл предсказывает Гордону потерю места в старте сборной Англии

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что вингер Энтони Гордон больше всего рискует лишиться места в стартовом составе сборной Англии после 0:0 против Ганы.

В своем втором матче на ЧМ-2026 англичане не смогли дожать Гану, создав крайне ограниченное количество опасных моментов.



При этом Гордон, выйдя в стартовом составе, себя никак не проявил и на 65-й минуте уступил свое место на поле Букайо Сака.



Учитывая столь невыразительную игру, Невилл не ожидает, что новичок "Барселоны" появится в старте против Панамы на заключительный матч Группы L.



"Энтони Гордон — тот, кто теперь, наверное, находится под наибольшим давлением. Все мы думали, что он не сыграет сегодня. Мы думали, что может выйти Маркус (Рэшфорд) или вроде того, но Гордон остался".



"Думаю, теперь он под давлением. Думаю, он тот, кому теперь будет немного сложно сохранить свое место", — цитирует Невилла ESPN.