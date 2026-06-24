Светская хроника за среду

"Арсенал" готовит предложение по Моргану Роджерсу. Алекс Скотт может принести "Борнмуту" 60 миллионов фунтов. "Реал" сделал Энцо Фернандеса своей целью номер один. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Арсенал" готовится выдвинуть предложение о покупке нападающего "Астон Виллы" Моргана Роджерса. (Ben Jacobs)



"Арсенал" продолжает переговоры насчет покупки нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса. (TEAMtalk)



"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" следят за полузащитником "Борнмута" Алексом Скоттом, оцениваемым в 60 миллионов фунтов. (Daily Mail)



В ближайшие дни "Юнайтед" должен направить официальное предложение о покупке полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша. (TEAMtalk)



"Реал" хочет переманить нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в случае расставания с Винисиусом. (Sport)



"Реал" сделал Энцо Фернандеса своей целью номер один среди полузащитников и готовится начать переговоры с "Челси". (AS)



"Ньюкасл" проявляет интерес к вингеру "Кельна" Саиду Эль-Мала, к которому также присматривается "Ливерпуль" как к альтернативе Яну Диоманде из "РБ Лейпциг". (Daily Mail)



"Вилла" договаривается насчет защитника "Фламенго" Эмерсона Рояла. (talkSPORT)



"Тоттенхэм" согласовал переход голкипера "Бернли" Мартина Дубравки свободным агентом. (Fabrizio Romano)



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Защитник "Тоттенхэма" Джед Спенс единственным из игроков сборной Англии отказался пожать руку обвиняемого в изнасилованиях Томаса Партея перед матчем ЧМ-2026 против Ганы. (Daily Mail)



Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс был замечен хромающим после матча сборной Англии против Ганы на Чемпионате Мира. (Evening Standard)



Против Ганы англичане владели мячом 78.8% времени, и это рекорд (с 1966 года) для любой команды в матче Чемпионата Мира, где ей не удалось забить. (BBC)