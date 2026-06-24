Харри Уилсон договорился с "Лидсом"

Харри Уилсон Вингер "Фулхэма" Харри Уилсон договорился о переходе в "Лидс" свободным агентом.

Минувший сезон получился самым продуктивным для Уилсона в карьере, потому что Харри забил 10 голов и отдал семь результативных передач в 36 матчах Премьер-Лиги за "Фулхэм".

Попытки "Фулхэма" продлить истекающий в конце июня контракт Уилсона ничем не увенчались, и теперь 29-летний игрок сборной Уэльса уходит свободным агентом.

Интерес к Уилсону проявляли многие клубы, включая попавшую в Лигу Чемпионов "Астон Виллу", однако The Athletic утверждает, что Харри выбрал для продолжения карьеры "Лидс".

Уилсону остается пройти медобследование и заключить долгосрочный контракт, который обеспечит ему ощутимую прибавку к зарплате относительно того, что он получал в "Фулхэме".





Метки Лидс, Уилсон, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2026 14:00

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