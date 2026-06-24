Фернандеш готов перейти и МЮ, и в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Вест Хэма" Матеуш Фернандеш открыт к переходу и в "Манчестер Юнайтед", и в "Тоттенхэм".

Вылет из Премьер-Лиги не оставляет "Вест Хэму" реальных шансов удержать Фернандеша, однако "молотобойцы" хотят продать Матеуша с максимальной выгодой для себя.



По всей видимости, тот, кто предложит больше денег, и сможет заполучить Фернандеша, потому что Матеуш сперва подтвердил свою готовность перейти в "Юнайтед", а затем сказал "да" "Тоттенхэму", сообщает журналист Фабрицио Романо.



Теперь 21-летнему португальцу остается ждать, о чем смогут договориться два претендующих на него клуба с "Вест Хэмом".