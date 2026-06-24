Фернандеш готов перейти и МЮ, и в "Тоттенхэм"
Полузащитник "Вест Хэма" Матеуш Фернандеш открыт к переходу и в "Манчестер Юнайтед", и в "Тоттенхэм".
Вылет из Премьер-Лиги не оставляет "Вест Хэму" реальных шансов удержать Фернандеша, однако "молотобойцы" хотят продать Матеуша с максимальной выгодой для себя.
По всей видимости, тот, кто предложит больше денег, и сможет заполучить Фернандеша, потому что Матеуш сперва подтвердил свою готовность перейти в "Юнайтед", а затем сказал "да" "Тоттенхэму", сообщает журналист Фабрицио Романо.
Теперь 21-летнему португальцу остается ждать, о чем смогут договориться два претендующих на него клуба с "Вест Хэмом".
24.06.2026 13:00
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