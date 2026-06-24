Тухель защищает Кейна после 0:0 с Ганой

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заступился за своего капитана Харри Кейн после безголевого матча против Ганы на Чемпионате Мира.

Именно Кейн имел лучший момент англичан в матче против Ганы накануне вечером. Харри пытался сыграть на добивании после отскочившего от штанги мяча, но даже не попал в створ.



Однако Тухель не винит Кейна и понимает, что это был сложный матч для бомбардира "Баварии". Томас признается, что даже не помышлял заменить Харри на Айвена Тоуни или Олли Уоткинса.



"Заменить Харри Кейна в матче, когда мы давим, а счет 0:0? Убрать Харри? Ну уж нет."



"Каждый игрок старался, а в первом матче у нас отличились трое разных игроков. Полагаться на Харри — это просто естественно, потому что ему нравится ответственность, и ему нравится брать ее".



"Он участвовал в игре не так сильно, как нам нравится, в игре просто не было свободного пространства. Двое наших центральных защитников были ответственны за розыгрыш мяча, и по сути это была игра восемь против 10. Было сложно найти пространство".



"В те маленькие моменты, которые у него были, ему просто не повезло. В концовке у него был явный шанс на гол, который обеспечил бы нам заслуженную победу".



"Мы полагаемся на Харри, потому что мы можем, потому что он наш нападающий, но мы не полагаемся на него чересчур", — цитирует Тухеля Daily Mirror.