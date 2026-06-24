Кейруш: "Система VAR вышла за кофе"

Наставник сборной Ганы Карлуш Кейруш посетовал на бездействие системы VAR в матче Чемпионата Мира против Ганы.

Накануне Англия так и не сумела сломить сопротивление Ганы, хотя 79% времени владела мячом.



При этом во втором тайме у ворот англичан возник опасный момент, когда Эзри Конса в силовой манере остановил Принса Аду. И Кейруш не понимает, почему система VAR не вмешалась в этой ситации.



"Я не уверен, что VAR все еще работает на Чемпионате Мира. У нас все еще есть VAR? Она работает?"



"У меня есть сомнения насчет этого, потому что они были обязаны присудить пенальти Гане, был упущен явный пенальти против Англии".



"Мы имели свои шансы — до той степени, чтобы сказать, что им (англичанам) повезло. Им очень повезло. В очередной раз VAR вышла за кофе. Это нормально, мне тоже нравится брать кофе, но здесь был явный пенальти и красная карточка".



"У вас есть сомнения насчет этого, или только я смотрел игру?"



"Я скажу, что в конце концов, это справедливый результат. Они больше играли с мячом, мы больше сражались, мы лучше сражались, мы создавали свои моменты, они имели моменты в концовке. Думаю, они рады, и я тоже рад ничьей".



"Я извиняюсь за свой сарказм, но если я буду говорить о таких вещах серьезно, они накажут меня. Поэтому, надеюсь, вы поймете, что я шучу", — цитирует Кейруша ESPN.



