"Тоттенхэм" близок к подписанию Дубравки

"Тоттенхэм" близок к подписанию голкипера "Бернли" Мартина Дубравки свободным агентом.

В минувшем сезоне Дубравка был первым номером "Бернли", сыграв 35 из 38 матчей в Премьер-Лиге, однако "бордовые" не смогли избежать вылета в Чемпионшип, а контракт Мартина истекает в конце июня.



Как сообщает Daily Mail, на этом пути Дубравки и "Бернли" расходятся, потому что 37-летний словак готовится присоединиться к "Тоттенхэму".



В "Тоттенхэме" Дубравке отводится роль дублера Антонина Кински, которого главный тренер Роберто Де Дзерби рассматривает своим первым номером и которому "шпоры" даже готовы предложить новый контракт.



А вот Гульельмо Викарио теперь никто не держит в "Тоттенхэме", и наиболее вероятным направлением для 29-летнего итальянца является "Ювентус".