Тухель "предвидел" сложности у Англии против Ганы

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что "предвидел" сложности у своей команды против Ганы на Чемпионате Мира.

В своем втором матче на ЧМ-2026 англичане были вынуждены довольствоваться ничей 0:0 против ганской сборной.



По мнению Тухеля, этот результат говорит о том, насколько сложные соперники достались Англии по Группе L.



"Я не разочарован. Я предвидел это, потому что знал, что это будет сложный матч. Гана — физически сильная команда, которая играет с такой самоотдачей. Они всецело заслуживают похвалы. Их было сложно сломить".



"Вы должны быть терпеливыми, но в правильные моменты — смелыми. Мы позволили им создать только два опасных момента".



"В концовке каждого из таймов мы прибавляли и нащупывали ритм, но, конечно, усталость давала о себе знать. Мне понравился настрой, но вам нужно немного удачи".



"У нас было достаточно ударов и передач с фланга, а Харри Кейн имел большой момент. Что поделать".



"Я по-прежнему думаю, что мы играем в одной из самых сложных групп на Чемпионате Мира".



"У нас были очень сложные первый и второй матч, хотя они были очень разными. Мы проанализируем это, восстановимся и подготовимся к следующему", — сообщил Тухель BBC.