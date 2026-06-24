Тухель "предвидел" сложности у Англии против Ганы

Томас Тухель Главный тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что "предвидел" сложности у своей команды против Ганы на Чемпионате Мира.

В своем втором матче на ЧМ-2026 англичане были вынуждены довольствоваться ничей 0:0 против ганской сборной.

По мнению Тухеля, этот результат говорит о том, насколько сложные соперники достались Англии по Группе L.

"Я не разочарован. Я предвидел это, потому что знал, что это будет сложный матч. Гана — физически сильная команда, которая играет с такой самоотдачей. Они всецело заслуживают похвалы. Их было сложно сломить".

"Вы должны быть терпеливыми, но в правильные моменты — смелыми. Мы позволили им создать только два опасных момента".

"В концовке каждого из таймов мы прибавляли и нащупывали ритм, но, конечно, усталость давала о себе знать. Мне понравился настрой, но вам нужно немного удачи".

"У нас было достаточно ударов и передач с фланга, а Харри Кейн имел большой момент. Что поделать".

"Я по-прежнему думаю, что мы играем в одной из самых сложных групп на Чемпионате Мира".

"У нас были очень сложные первый и второй матч, хотя они были очень разными. Мы проанализируем это, восстановимся и подготовимся к следующему", — сообщил Тухель BBC.





Метки сборная Англии, сборная Ганы, Тухель, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2026 08:00

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  1. mshahriyor10 24.06.2026 08:27 # mshahriyor10
    может не стоило играть товарищеский, раз устали...

    (ответить)

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