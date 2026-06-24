"Арсенал" договаривается с "Лестером" о компенсации за Монга

"Арсенал" ведет прямые переговоры с "Лестером" о компенсации за перспективного вингераа Джереми Монга.

По информации The Athletic, "Арсенал" уже заручился согласием самого Монга. Несмотря на интерес ряда других ведущих клубов, Джереми хочет перейти только к "канонирам".



К настоящему моменту "Арсенал" уже значительно продвинулся в переговорах с "Лестером" о компенсации за 16-летнего англичанина, но компромисс пока не достигнут.



"Арсенал" и "Лестер" настроены договориться о сумме, которой будут рады оба клуба, чтобы не доводить дело до трибунала.



Монга вошел в историю, когда дебютировал за "Лестер" в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в апреле 2025. На тот момент Джереми было 15 лет и 271 день.



В минувшем сезоне Монга сыграл 30 матчей за "Лестер" во всех соревнованиях, не сумев предотвратить вылет "лис" в Лигу Один.