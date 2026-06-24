"Арсенал" договаривается с "Лестером" о компенсации за Монга
"Арсенал" ведет прямые переговоры с "Лестером" о компенсации за перспективного вингераа Джереми Монга.
По информации The Athletic, "Арсенал" уже заручился согласием самого Монга. Несмотря на интерес ряда других ведущих клубов, Джереми хочет перейти только к "канонирам".
К настоящему моменту "Арсенал" уже значительно продвинулся в переговорах с "Лестером" о компенсации за 16-летнего англичанина, но компромисс пока не достигнут.
"Арсенал" и "Лестер" настроены договориться о сумме, которой будут рады оба клуба, чтобы не доводить дело до трибунала.
Монга вошел в историю, когда дебютировал за "Лестер" в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в апреле 2025. На тот момент Джереми было 15 лет и 271 день.
В минувшем сезоне Монга сыграл 30 матчей за "Лестер" во всех соревнованиях, не сумев предотвратить вылет "лис" в Лигу Один.
24.06.2026 06:00
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