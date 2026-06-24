Англичане не смогли дожать Гану

В своем втором матче на Чемпионате Мира 2026 года сборная Англии не смогла дожать упрямую Гану, сыграв без голов.

Сделав выводы после двух пропущенных от Хорватии голов, главный тренер "трех львов" Томас Тухель внедрил в линию обороны Марка Гехи и Джеда Спенса, которые заменили Джона Стоунса и Нико О'Райли.



В первом тайме англичане четырехкратно превзошли соперника по владению мячом. Гана окопалась возле своей штрафной, и вскрыть такую оборону было непросто, особенно без скорости.



В итоге за первый тайм англичане пробили шесть раз и все шесть — неточно. Лишь неточный удар Деклана Райса с дистанции и заблокированный выстрел Харри Кейна представляли хоть какую-то опасность.



Первый в матче удар в створ случился только на 57-й минуте, но Энтони Гордон пробил прямо в ганского голкипера, и тот легко забрал мяч.



Нельзя не отметить, что Гана отодвинула игру от своих ворот во втором тайме, благодаря чему однажды даже имела хороший момент, но Антуан Семеньо встал на пути мяча после удара своего партнера.



На 86-й минуте Англия могла вырвать победу, но удар головой О'Райли пришелся в штангу, а добивание Кейна со считанных метров оказалось неточным. Также хороший момент имел Букайо Сака, чей обводящий удар в нижний угол ворот был отражен голкипером.



В концовке англичане устроили настоящий штурм, однако ганцы выдержали это давление и смогли удержать ничью. Теперь обе сборные имеют по четыре очка, и судьба путевок в плей-офф решится в заключительном туре группового этапа.



Сборная Англии — сборная Ганы — 0:0 (0:0)



Сборная Англии: Пикфорд, Джеймс, Гехи, Конса, Спенс (О'Райли 66), Андерсон (Эзе 74), Райс, Мадуэке (Рэшфорд 83), Беллингем (Роджерс 73), Гордон (Сака 65), Кейн.



Сборная Ганы: Асаре, Менса, Опоку, Аджетеи, Сеная (Оппонг 87), Сибо, Партей, Йиренки, Семеньо, Айю (Аду 67, Баба 90), Уильямс (Фатаву 66).



Предупреждения: Райс — Уильямс.