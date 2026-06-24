Англичане не смогли дожать Гану
В своем втором матче на Чемпионате Мира 2026 года сборная Англии не смогла дожать упрямую Гану, сыграв без голов.
Сделав выводы после двух пропущенных от Хорватии голов, главный тренер "трех львов" Томас Тухель внедрил в линию обороны Марка Гехи и Джеда Спенса, которые заменили Джона Стоунса и Нико О'Райли.
В первом тайме англичане четырехкратно превзошли соперника по владению мячом. Гана окопалась возле своей штрафной, и вскрыть такую оборону было непросто, особенно без скорости.
В итоге за первый тайм англичане пробили шесть раз и все шесть — неточно. Лишь неточный удар Деклана Райса с дистанции и заблокированный выстрел Харри Кейна представляли хоть какую-то опасность.
Первый в матче удар в створ случился только на 57-й минуте, но Энтони Гордон пробил прямо в ганского голкипера, и тот легко забрал мяч.
Нельзя не отметить, что Гана отодвинула игру от своих ворот во втором тайме, благодаря чему однажды даже имела хороший момент, но Антуан Семеньо встал на пути мяча после удара своего партнера.
На 86-й минуте Англия могла вырвать победу, но удар головой О'Райли пришелся в штангу, а добивание Кейна со считанных метров оказалось неточным. Также хороший момент имел Букайо Сака, чей обводящий удар в нижний угол ворот был отражен голкипером.
В концовке англичане устроили настоящий штурм, однако ганцы выдержали это давление и смогли удержать ничью. Теперь обе сборные имеют по четыре очка, и судьба путевок в плей-офф решится в заключительном туре группового этапа.
Сборная Англии — сборная Ганы — 0:0 (0:0)
Сборная Англии: Пикфорд, Джеймс, Гехи, Конса, Спенс (О'Райли 66), Андерсон (Эзе 74), Райс, Мадуэке (Рэшфорд 83), Беллингем (Роджерс 73), Гордон (Сака 65), Кейн.
Сборная Ганы: Асаре, Менса, Опоку, Аджетеи, Сеная (Оппонг 87), Сибо, Партей, Йиренки, Семеньо, Айю (Аду 67, Баба 90), Уильямс (Фатаву 66).
Предупреждения: Райс — Уильямс.
24.06.2026 01:05
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Последние комментарии:
мусор на срайсе и хуяндерсене играет, а малой на скамейке((
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Арспнал ето главная фикция и нае6алово в истории футбола.
Как ето артете удалось ума не приложу.....
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Не понимаю, а чего Тухель ссытся играть в два напа, особенно против такого автобуса. В чем была проблема выпустить Тоуни или Воткинса в помощь к Кейну.
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Конса, Мадуэка, Спенс, средне проведший сезон Джуд, безмозглый Гордон, оверхайп ноунейм Андерсон из клуба, который почти вылетел... что вы хотите? Англия пройдет только если повезет с сеткой, но на первом-втором более менее сопернике инцестникам пизда.
Сцака, Роджерс, Эзе должны быть железно в основе. И на важные матчи Уоткинс вместо бесполезного Кейна, жаль, что у Тухлого яиц не хватит это сделать.
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Просто анбиливабл, что арсенал реально оформил чемпик на стандартах , потому что с этими увальнями ваще как можно побеждать иначе ....?
Ну ладно, на открытом пространстве , где надо на равных играть и бороться за мячи, выгрызать и убегать ...тогда импактсрацсов, сак, мадук еще можно оценить на пространстве
Ро в закрытых играх ето просто фейспалм. Гордон туда же
Выпусти ты сука в таком закрытом матче майну в центр, выпусти езе со старта...ну какой нахуй срайс и андерсон....ето может с францией срабоать условной, испанией, но блять не с ганой....
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Бомжи ебаные, надеюсь их обоссут в плей-оффе
Всё потому что Тухель набрал середняков
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Главная ошибка тухеля в том, что он поверил в то, что внушил артета - а именно топовсть срайсов мадук саки прочьего калонирского дерьма, которое выиграло чемпик на судейских поблажках и стандартах
Вот и итог...первый же середняк селв низкий блок - ноль идей кроме навесиков.
Не забывайте, мрацс топовый полузащ. Ну подумаешь в матче где за мяч не нужно бороться и где не нужна его беготня он просто ходит т2да сюда вдоль дапоперек ближнему катает. Топовый плузащ, но не топовый игрок(с)
Про вингеров и говорить неччего, дерьмо на дерьме
Сравните чо делает олисе, ямаль и че делают ети тупоголовые нигеры ...
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