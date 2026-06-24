"Челси" согласовал покупку Марко Палестры

"Челси" согласовал приобретение крайнего защитника итальянской "Аталанты" Марко Палестры.

Ранее днем стало известно, что "Челси" и еще один клуб Премьер-Лиги проявили интерес к Палестре и пытаются увести 21-летнего итальянца из под носа у "Интера".



Как сейчас сообщает журналист Бен Джейкобс, "Челси" достиг принципиальной договоренности о приобретении Палестры, и ключевую роль в согласовании этого трансфера сыграл новый главный тренер "синих" Хаби Алонсо.



Ожидается, что окончательные детали сделки стоимостью свыше 50 миллионов евро (43 млн. фунтов), включая условия личного контракта, будут улажены в ближайшие 24 часа.



"Челси" нравится, что Палестра способен сыграть на обоих флангах обороны, а зарплата Марко хорошо вписывается в структуру "синих".



Джейкобс утверждает, что ранее этим летом Палестра был предложен "Арсеналу" и "Ливерпулю", так что Марко уже некоторое время думал о переезде в Премьер-Лигу.