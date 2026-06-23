Аарон Рэмси назначен главным тренером "Оксфорда"

Бывший полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси был назначен главным тренером "Оксфорда" из Лиги Один.

Рэмси заступил на место Мэтта Блумфилда, который был уволен "Оксфордом" после того, как не сумел предотвратить вылет клуба из Чемпионшипа по итогам минувшего сезона.



35-летний Рэмси обладает огромным опытом в футболе, поиграв за клубы вроде "Кардиффа", "Арсенала", "Ювентуса" и "Рейнджерс". За сборную Уэльса Аарон провел 86 матчей.



Прежде Рэмси довелось поработать в тренерском штабе сборной Уэльса, а также в качестве временного наставника родного "Кардиффа", поэтому "Оксфорд" становится первой серьезной ролью Аарона на новом поприще.