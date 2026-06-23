"Челси" и еще один клуб Премьер-Лиги вступили в борьбу за Палестру

"Челси" и еще один неназванный клуб Премьер-Лиги вступили в борьбу за правого защитника итальянской "Аталанты" Марко Палестру.

Минувший сезон Палестра провел за "Кальяри" на правах аренды из "Аталанты", будучи признанным Защитником Года в Серии А.



Еще несколько дней назад казалось, что "Интер" выигрывает борьбу за Палестру, собираясь заплатить за 21-летнего итальянца 50 миллионов евро (43 млн. фунтов), включая бонусы.



Однако у "Интера" до сих пор нет договоренности с "Аталантой", а в последний момент, сообщает The Athletic, интерес к Палестре обозначили два клуба Премьер-Лиги, одним из которых является "Челси".



Интерес "Челси" к Палестре, который в марте дебютировал за сборную Италии, обусловлен уходом Марка Кукурельи в "Реал.